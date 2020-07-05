İstanbul Boğazı'nda teknelerde denetim
Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren tekneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kuralları ihlal eden tekne sahiplerine ve yolculara cezai işlem uygulandı.
Teknede belirlenen kapasiteyi aşarak düğün ve eğlence etkinliği yapan bazı gruplara da sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.
Eş zamanlı olarak 7 botla denetim yapan Sahil Güvenlik ekiplerine eşlik eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de Boğaz'da gürültü kirliliğini denetledi.
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