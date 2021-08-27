İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Kaynak: AA
Romanya'ya seyir halindeyken, İstanbul Boğazı girişinde arızalanan 90 metre boyundaki konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan demir yüklü konteyner gemisinin Ahırkapı'ya demirletildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde (Boğaz girişi mevkisi) makine arızası yaşayan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz ile kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." bilgisi verildi.