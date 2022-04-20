VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK'ya ağır darbe! Sözde üst düzey terörist teslim oldu
Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak!
Tıpatıp Kıvanç
Arzum'un gelin adayı
Çekimler bitti
Masajlı Survivor keyfi
Yürüyen servet
Takside cep telefonu krizi
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Zelenskiy: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş olurduk
Vergi Denetim Kurulunda 'ileri uzmanlaşma' dönemi
AB ülkeleri limanlarını Rus gemilerine kapatıyor
İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bombalı saldırı
Oyun değiştirici olacak
Bu bölgeler dikkat! Sağanak geliyor
"Ukrayna'nın artık daha fazla uçağı var"
Köşeye sıkıştırıldılar
Yunanistan Türk İHA'larına karşı çaresiz!
Ramazan ayında kas kayıpları egzersizle önlenebilir
20 Nisan 2022 Çarşamba 10:47:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 10:47:00

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00, güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.

İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerdeki sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine kapatıldığı öğrenildi

Etiketler : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Boğaz trafiği İstanbul Boğazı
Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek
Özgür müzisyen

Özgür müzisyen
Annesine yaklaştı

Annesine yaklaştı
Tercihim karakter oyunculuğu

Tercihim karakter oyunculuğu
Bebek göründü

Bebek göründü
Yavru kurt sahiplendiler

Yavru kurt sahiplendiler
Kızının borcunu ödedi

Kızının borcunu ödedi
Abartıdan uzak

Abartıdan uzak
Benzerlik yorumları

Benzerlik yorumları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER