İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi
Travel Leisure Dergisi'nin bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti.
Travel Leisure Dergisi'nin bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti.
"BU GURUR HEPİMİZİN"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.
Avrupa'daki şehirler arasında İstanbul zirvede
İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri. Kupa Birincilik madalyası
@TravelLeisure'ın bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti.
Bu gurur hepimizin
Avrupa'daki şehirler arasında #İstanbul zirvede❤️#İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri. �� ��@TravelLeisure'ın bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 11, 2021
Bu gurur hepimizin��#TLWorldsBest#İstanbulHepZirvede pic.twitter.com/kz1msuplLG
BAKAN ERSOY DUYURDU
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Ersoy şu ifadeleri kullandı:
#İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi! ��@TravelLeisure'ın bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti. #TLWorldsBest pic.twitter.com/E1HcSwI8Gn— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 10, 2021