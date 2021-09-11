İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi

Travel Leisure Dergisi'nin bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti.



"BU GURUR HEPİMİZİN"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

Avrupa'daki şehirler arasında İstanbul zirvede

İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri. Kupa Birincilik madalyası

@TravelLeisure'ın bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde binlerce kişi İstanbul'u favori şehir olarak seçti.

Bu gurur hepimizin

BAKAN ERSOY DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ersoy şu ifadeleri kullandı: