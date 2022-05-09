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09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:24:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:24:00

İstanbul Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği sınavı yoğunluğu

Kaynak: AA

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İstanbul Adalet Sarayı'nda, 3 bin 233 kişinin katıldığı icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 1 Mart 2022 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın Atrium alanında icra ve zabıt katipliği için uygulamalı sınav uygulanıyor.

Sınava girmek için adliyeye gelen adayların bazıları, yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaptı. Bazı adaylarınsa heyecanlı oldukları görüldü.

Gruplar halinde sınav odasına alınan adaylardan, 3 dakika içinde 90 doğru kelime yazmaları isteniyor.

Toplam 3 bin 233 adayın, katip olmak için ter döktüğü sınavda başarılı olanlar, bir sonraki mülakata girmeye hak kazanacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, İstanbul Adliyesi'ne 308 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne 7 olmak üzere 315 zabıt katibi alınacak. Yine İstanbul Adliyesi'ne 64, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne de 5 icra katibi alımı yapılacak.

Zabıt katipliği sınavına giren Yeşim Bostancıoğlu heyecanlı olduğunu belirterek, "İnşallah güzel geçer. Metinleri vermişlerdi. Şu an uygulama sınavına giriyoruz. Klavye için çalışma yaptım, kursa gittim. Mülakata da kalırsam çalışacağım." dedi.

Sınavda heyecan yaşayacağını söyleyen Mehmet Kara ise, bilgisayar kullandığı için yatkınlığının bulunduğunu, bu nedenle çok fazla çalışmadığını kaydetti.

Etiketler : Adalet Bakanlığı Personel Zabıt katipliği sınavı Yeşim Bostancıoğlu
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