İstanbul, 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti oldu

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Indira Hajiyeva, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Marat Tagaev, Özbekistan Meclis Senato Üyesi, Gençlik Politikaları ve Spor Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı ve Gençlik İşleri Ajansı Başkanı Alisher Sadullayev, Kazakistan Bilgi ve Sosyal Kalkınma Bakanı Danışmanı Sherkhan Talapov, Macaristan Başkonsolos Vekili Veronika Lakatos, Türkmenistan Başkonsolosluğu yetkilileri, Türk devletleri teşkilat üyeleri ve gözlemci ülkelerin temsilcileri ile gönüllüler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu tören, mehter takımı gösterisi ve halk oyunlarıyla başladı.

BAKAN KASAPOĞLU: "BU KADİM ŞEHİR, PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜJDELEDİĞİ ŞEHİRDİR"



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, Türk dünyasının Avrupa ile Asya'yı birleştiren İstanbul'da bir araya geldiğini belirterek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Türk dünyasının birbirine verdiği desteği daha iyi gördüklerini ifade etti.

Depremlerin kapanmayacak yaralar açtığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın yardımına koşma adına dost elini uzatan, seferberliği bize hissettiren tüm kardeş ülkelerimize milletimiz ve halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. Böylesine zor zamanlarda dayanışmayı, birlik ruhunu hissetmek, yaraları sarmak için büyük bir imkan ve büyük bir güç. Acımızı paylaşan, yardımımıza koşan dost ve kardeş ülkelere şükranlarımızı sunarken, birliğimizi daha güçlü hale getirmenin önemini de ifade etmek istiyorum."

Buhara'nın geçen yıl ilk kez Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanını aldığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle İstanbul'un 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti seçildiğini dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Roma, Bizans ve Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul, çağlar boyunca çeşitli uygarlıklara başkentlik yapmış, tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik olmuştur. Geniş bir tarihi dokuya sahiptir ve Türkiye'nin en büyük şehridir. 14 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en büyük 5. şehridir ve dünyanın ulaşım merkezidir. Bu kadim şehir, Peygamber Efendimizin müjdelediği şehirdir. 21 yaşında genç bir hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet Han, fethin ardından 'Fatih' unvanıyla anılmaya başlamıştır. Sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin gördüğü en büyük liderlerden olmuştur. Türkiye, Türk devletleri teşkilatını çok kıymetli buluyor. Bu çatı altındaki bütün faaliyetleri en güçlü şekilde yerine getirme gayretindeyiz." açıklamasını yaptı.

İstanbul'un 2023 yılında Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanını almasının mutluluk verici olduğunun altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'un bu unvanı haklı bir gururla taşıyacağına ve iş birliğimizi daha üst seviyelere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Yıl boyu sürecek etkinliklerle teşkilat çatısı altındaki gençlerimizle bir araya gelecek olmanın heyecanını ifade etmek istiyorum. Ortak dilimiz, tarihimiz, kültürümüz ve medeniyetimiz konusunda gençlerimizi bilinçlendirmeli ve onları ortak gelecek vizyonu çerçevesinde bir araya getirmeliyiz. Gelecek ideallerine sahip ülkelerimizin bir araya geldiği bu buluşmanın, tüm dünya kamuoyuna en güçlü şekilde yansıtılacağına inanıyorum. Biz; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Macaristan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni evimiz gibi görüyoruz. Onlar da Türkiye'yi evleri gibi görüyor. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın, yolumuzu açık etsin. Böylesine güzel vesilelerle beraber olalım ve bu ruhu ilelebet sürdürelim."

VALİ YERLİKAYA: "TÜRK'ÜN BİRLİĞİ, ONURU, SİZLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK"



Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 imparatorluğa başkentlik yapan, kıtaları birbirine bağlayan İstanbul'un binlerce yıllık tarih sahnesinde büyük yol katettiğini söyledi.

Türk tarihinin, kutlu fetihlerle insanlığın yolunu aydınlattığını vurgulayan Vali Yerlikaya, "Türk Dünyası Gençlik Başkenti İstanbul'da ulu çınarın filizleri olan gençlerimizle bir aradayız. Farklı coğrafyalarda olsak da yüreğimiz daima bir, sevinçlerimiz ve tasalarımız daima aynı. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinde siz kardeşlerimiz, yaralarımızı sarmak için ilk koşanlardan oldunuz. Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediniz. Bu zor günlerimizde derdimizle dertlenen her kardeşime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeşlik bağının, Türk devletlerinin arasındaki en büyük güç olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Türk dünyasının çatı kuruluşu, Türk Devletleri Teşkilatı'yla birlikteliğimiz birçok alanda günden güne güçleniyor. Aynı kültürel mirasın ortakları Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Macaristan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak medeniyetimizin baş tacı İstanbul'da kucaklaşıyoruz. İnanıyorum ki Türk'ün birliği, Türk'ün onuru, sizlerin omuzlarında yükselecek. Kardeşliğimizi güçlendirecek bugünkü açılışı çok kıymetli buluyorum. Bugün imzalayacağımız eylem planının ve genç girişimciler liderler forumunun birlik, beraberliğimizi pekiştireceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve üye ülke liderlerine şükranlarımızı arz ediyorum."

2022 yılının kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olarak dahil edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, "Yıllarca insanlık dışı ambargo ve engellemelere rağmen her koşul ve şartta ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, her zaman yanımızda olmuştur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarımı sunuyorum. Ortak bir tarih, kültür ve medeniyete sahip olduğumuz Türk dünyası ile 2022 kasım ayında Özbekistan'ın Semerkand şehrinde alınan kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci ülke olarak katılması, halkımız için heyecan vesilesi olmuştur. Başta ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve üye ülkelerin devlet başkanlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.