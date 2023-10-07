İsrailli esir iddiaları yalanlandı! O kadın sosyal medya fenomeni çıktı
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas güçleri genç bir İsrailli kadını esir aldı" iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. İddiaya konu görüntülerdeki kadının Rosey isimli Filistinli sosyal medya fenomeni olduğu belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas güçleri genç bir İsrailli kadını esir aldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
İddiaya konu görüntülerdeki kadının Rosey isimli Filistinli sosyal medya fenomeni olduğu belirlenirken, çekim yapmak isterken alandan uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas güçleri genç bir İsrailli kadını esir aldı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 7, 2023
İddiaya konu görüntülerdeki kadın, "Rosey" isimli Filistinli sosyal medya fenomenidir ve çekim yapmak isterken alandan... pic.twitter.com/Eq1xX2ntsL
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