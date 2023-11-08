İsrailli askeri uzmandan işgal itirafları: Netanyahu'nun anlattıkları doğru değil

İsrail merkezli Haaretz gazetesi için analiz yazan Harel, İsrail güçlerinin 33 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde karada devam eden çatışmaları ele aldı.

Gazze'deki çatışmaları yöneten üst düzey askerlerle yaptığı görüşmelere işaret eden Harel, Hamas'ın mevcut askeri performansını göz önüne alarak Gazze'deki durumun "Netanyahu'nun 'olağanüstü başarı' diye çizdiği tablodan daha karmaşık olduğunu" belirtti.

Harel, üst düzey İsrailli askerlerin, Netanyahu ve çevresinin aksine "Hamas'ı ortadan kaldırma ihtimalinden bahsetmediklerini" aktardı.

"HAMAS'IN ASKERİ VE ÖRGÜTSEL GÜCÜ TAMAMEN YOK EDİLEMEZ"

İsrailli yetkililerin "Hamas'ı bitirme" açıklamalarına işaret eden Harel, "Tıpkı bir ideolojinin yok edilemeyeceği gibi Hamas'ın askeri ve örgütsel gücü de tamamen yok edilemez, parçalanabilir." yorumunu yaptı.

Harel, "Hamas'ın bazı bölgelerde savaşçılarını tünellerde bıraktığı, İsrail ordusuna karşı, küçük ekipler göndererek yakın mesafeden tanksavar saldırısı, tank ve asker taşıyan araçlara patlayıcı yerleştirme gibi saldırılara odaklandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın bu şekilde çoğu mensubunu korumaya çalıştığı yorumunu yapan Harel, "Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin geniş kapsamlı herhangi bir ciddi müzakereyi reddetmesi, Hamas yönetiminin durumu artık kritik olarak görmediği anlamına gelebilir." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in Gazze'deki çatışmaların şeklini değiştirmek için çalıştığını kaydeden Harel, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilerek Gazze'de Hamas'a ait yerlere hassas saldırılar düzenleme yöntemini benimseyeceğini öne sürdü.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.