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Çelik'ten İsrail'in katliamına sert tepki: "Kendini savunmak çocukları öldürmek mi?"
18 Ekim 2023 Çarşamba 16:19:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 16:19:00

Çelik'ten İsrail'in katliamına sert tepki: "Kendini savunmak çocukları öldürmek mi?"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına sert tepki göstererek, "İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları öldürme hakkı mı?" ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Yahudiyim' sözlerinde "ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'Yahudiyim' diyerek tarafgirlik üretti." sözleri ile tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

3 günlük ulusal yas ilan edilecek. Bu yas milletimizin masumların acısıyla dayanışmasıdır.

Cumhurbaşkanımız tarafından ulusal yas ilan edilecektir.

İsrail Güvenlik güçleri sistematik bir şekilde tüm insani değerleri katletmektedir, hedef almaktadır. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.

Bunun çözümü İsrail'in ortaya koyduğu eylemler değildir, bunun çözümü politiktir. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanı'mız olayların başladığı andan itibaren hakkaniyetli bir çözümden bahsederek, bölge barışından yana bir perspektifi ortaya koymuştur.

Maalesef ABD ve bazı Batı ülkelerinin ilk yaptıkları eylem ise bölgeye savaş gemileri ve uçak gemileri göndermek olmuştur. Bunun bölgedeki tansiyonun daha da yükseleceğini görmezden geliyorlar.

İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları öldürme hakkı mı?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'Yahudiyim' diyerek tarafgirlik üretti.

Günlerdir küçücük bölgede milyonlarca insanın bu bombalamalara tabi tutulmasının, bu insanlara soykırım uygulamasının karşısında uluslararası kurumlar ise sadece seyirci konumundadır.

Herkesin bütün bu meselelerin arkasında aslında modern tarihin en uzun süreli işgalinin olduğunu unutmaması gerekir.

(Filistinlilerin Mısır'a tahliye teklifi) Bu teklif insanlık dışı ve ahlaksız bir tekliftir.

Hangi taraftan olursa olsun tüm sivillerin ölmesine karşıyız. Bu konuda herkesi devlet aklıyla hareket etmeye davet ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını şanla şerefle anacağız, kutlamaların ertelenmesi söz konusu değil

Ayrıtılar geliyor...

Etiketler : ömer çelik açıklama ak parti sözcüsü
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