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İsrail'in işgal ve ilhakına dair sunum yapacak Dışişleri Bakanlığı heyeti Lahey'e geldi
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26 Şubat 2024 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 07:00:00

İsrail'in işgal ve ilhakına dair sunum yapacak Dışişleri Bakanlığı heyeti Lahey'e geldi

Kaynak: AA

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Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, Türkiye'nin gerçekleştireceği sözlü sunumu yapacak Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet, Lahey'e geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız ve Dışişleri Bakanlığında Daire Başkanı Derviş Fikret Ünal'dan oluşan heyeti, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy karşıladı.

Yıldız, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, bugün UAD'de Türkiye adına sözlü sunum yapacağını belirtti.

UAD'deki duruşmalarda Türkiye adına sözlü beyanda bulunacak Yıldız'a, Lahey Büyükelçisi Ünal, Lahey Büyükelçiliği'nden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri, Müsteşar Recep Köşker, Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu, ikinci katipler Ozan Can Gümüş ve Baran Volkan Ateş eşlik edecek.

Etiketler : israil işgal ilhak uad
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