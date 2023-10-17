İsrail'in Gazze'ye saldırıları... "Cumhurbaşkanımız tarihi bir barış çıkacağına inanıyor"

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17 Ekim 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 12:30:00

İsrail'in Gazze'ye saldırıları... Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımız tarihi bir barış çıkacağına inanıyor

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Fidan, "(İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor. Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada, "(İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor. Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi. Türkiye, tarihi olan mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin."

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Etiketler : hakan fidan insani yardım gazze
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