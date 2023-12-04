İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 523'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

UNICEF: GAZZE'NİN GÜNEYİNDE ŞU AN SAVAŞIN EN KÖTÜ BOMBARDIMANI YAŞANIYOR



Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Elder, X sosyal medya platformundan Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor, çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Elder, çocukları ve ortak vicdanı kurtarmak için son bir uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Elder, X'ten yaptığı bir diğer paylaşımda, Han Yunus kentinde yoğun saldırılar olduğunu belirterek, "Burada çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MACRON, İSRAİL'İN HAMAS'I YOK ETME HEDEFİNİ SORGULADI: BUNUN MÜMKÜN OLDUĞUNA İNANAN VAR MI?



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in "Hamas'ı yok etme hedefi"ni sorgulayarak bunun ikna edici olmadığı mesajını verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılan Macron, düzenlediği basın toplantısında "İsrail yönetiminin hedeflerini ve nihai amacını daha açık şekilde tanımlaması gereken dönemdeyiz. Hamas'ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğuna inanan kimse var mı? Eğer (hedef) böyleyse savaş 10 yıl sürer." dedi.

NETANYAHU, SAVUNMA BAKANI GALLANT'IN KENDİSİYLE ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ortak basın toplantısı yapmayı önerdiğini, ancak Gallant'ın bunu reddettiğini belirtti.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik "uluslararası baskı olduğunu" ama buna rağmen hedeflerine ulaşmak için alan oluşturduklarını söyleyen Netanyahu, "Nihayetinde kararları biz veriyoruz ve nihai kararımız Hamas'ı yok etmek, rehinelerimizi iade ettirmek ve Gazze'de yeni bir terör kontrolünün olmamasını sağlamaktır." dedi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın ayrı basın toplantısı düzenlemesine ilişkin soruya, "Savunma Bakanı'na bu akşam bir ortak basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. Karar onun kararı." karşılığını verdi.

DSÖ: DERHAL ATEŞKES



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum, derhal ateşkes." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus ayrıca, Gazze'de devam eden çatışma ve ağır bombardımana ilişkin haberlerin dehşet verici olduğunun altını çizdi.

FİLİSTİN ESİR İŞLERİ HEYETİ: İSRAİL, HAPİSHANELERİ DİRİLER MEZARLIĞINA ÇEVİRDİ



Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze saldırılarıyla eş zamanlı olarak İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinlilere dönük baskı ve saldırılarını da artırdığı ifade edildi.

Hapishane yönetimlerinin, esirlere karşı işlenen bu baskı ve suçların açığa çıkmaması için ciddi bir karartma uyguladığı kaydedilen açıklamada, esirlerin yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği ve dış dünyadan tamamen koparıldığı aktarıldı.

6 ESİR ÖLDÜ



Hapishanelerdeki bölümlere her gün baskınlar düzenlendiği ve askerlerin Filistinlilere cop, silah, gaz ve plastik mermilerle saldırdığı ve darbettiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda esirlerin derin yaralar aldığı, el ve ayaklarının kırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlileri kasıtlı olarak yaralamaya çalıştığı ve tedaviden mahrum bıraktığı, esirlerin doktor istemesi durumunda da "tedavi için hapishane dışına çıkmak isteyenler darbedilecek ve ölecek" cevabıyla karşılaştığı aktarıldı.

7 Ekim'den bu yana ağır işkence sonucu 6 esirin öldüğüne dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in, hapishaneleri "diriler mezarlığına" çevirdiği ifade edildi.

ESİRLER CEZALANDIRILIYOR

Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin maruz kaldığı cezalandırmalar şöyle sıralandı:

"Esirler soğuk odalarda ince battaniyeleri kullanmak zorunda bırakıldı. Soğuk girmesin diye pencereleri kartonla kapatmaya çalıştıkları her defasında ise odaları basıldı ve darbedildiler.

Yiyecekler az ve kötü. 4 kişiye yetecek yemek 12 kişiye verildi.

Esirler, sayıları son dönemde normalin 3 katı kadar arttığı ve yeterli yatak olmadığı için yerlerde uyudu.

Açık alana çıkmalarına izin verilmedi, soğuk suyla ve günde sadece 10 dakika duş alma hakkı tanındı.

Tüm elektrikli aletlerine, kişisel eşyalarına ve kıyafetlerine el konuldu."

BM: İSRAİL'İN GAZZE'YE YAKIT GİRİŞİNİ AZALTMASI ÇOK KİŞİNİN CANINA MAL OLACAK



UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım için ayrılan yakıt miktarını yüzde 50 düşürdüğünü belirtti.

BM yetkilisi, bu durumun sonuçlarının, Gazze'de çok kişinin canına mal olacağı uyarısında bulundu.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: İSRAİL SOYKIRIM SAVAŞINI TIRMANDIRIYOR, GERÇEK BİR İNSANİ FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ



Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun, yıkım gücü yüksek patlayıcılarla hiçbir uyarıda bulunmadan, tüm kentleri aynı anda şiddetli şekilde bombaladığı vurgulanan açıklamada, bununla mümkün olan en fazla can kaybının hedeflendiği kaydedildi.

İSRAİL, ŞUCAİYE MAHALLESİ'NDE KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ



İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın sivillerin yaşadığı evleri bombalayarak pek çok katliam gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunlar işgal güçlerinin Filistin halkı aleyhinde soykırım savaşı kapsamında gerçekleştirildi. Bu katliamların en korkuncu 50 bina ve konutun bombalandığı, geride yüzlerce şehit ve yaralı bırakan Şucaiyye katliamıydı."

"GAZZE'DEKİ 2,4 MİLYON İNSANI KURTARIN"



Açıklamada, Gazze Şeridi'nin her düzeyde gerçek bir insani felaketle karşı karşıya olduğu vurgulanırken uluslararası toplum ile tüm kurum ve kuruluşlara da "2,4 milyon insanın kurtarılması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca ABD'den İsrail ordusunun çocuklara ve kadınlara karşı sürdürdüğü soykırım savaşını derhal durdurması istendi ve bu savaşın devam etmesinin, vahşi cinayetleri onaylamak ve yeşil ışık yakmak anlamına geldiği vurgulandı.

Filistin Sivil Savunma Birimi, dün yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 300 kişinin enkaz altından ölü veya yaralı olarak çıkarıldığını bildirmişti.

İSRAİL GAZZE'YE HER 10 DAKİKADA EN AZ BİR HAVA BOMBARDIMANI GERÇEKLEŞTİRDİ



İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde 10 bin noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde görev alan kara birliklerinin de hava kuvvetlerinin hedef belirlemesinde koordinasyon görevi üstlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerindeki çatışmalara bir haftalık verilen "insani ara" dışında Gazze'ye aralıksız saldırı düzenledi. İsrail ordusunun açıkladığı rakamlardan derlediği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'ye saldırdığı 51 gün boyunca günde ortalama 196, her saatte 8,1 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, 1,7 milyon insanın yerinden edildiği, en az 10 bini kadın ve çocuk 15 bin 500'den fazla insanın öldürüldüğü Gazze Şeridi'ne her 10 dakikada 1,36 bombardıman gerçekleştirdi.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'NİN KUZEYİNDE YAPTIĞIMIZ GİBİ GÜNEYİNDE DE SAVAŞIYORUZ



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, Gazze Tümeni'ndeki İsrail askerlerini ziyaretinde konuştu.

Halevi, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın iki tugayını "tamamen olmasa da dağıttıklarını" ve daha fazla taburu vurmak için hala Gazze içinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Hamas'a bağlı askeri yetkilileri ve komutanları hedef aldıklarını savunan Halevi, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü ve kapsamlı bir şekilde savaştık ve şimdi bunu Gazze Şeridi'nin güneyinde de yapıyoruz." dedi.

İSRAİL ORDU RADYOSU: GAZZE'NİN GÜNEYİNDE DE "KARA HAREKATI" BAŞLADI



Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun paylaştığı haberde, ordunun "Gazze Şeridi'nin güneyinde de kara operasyonu yapmaya başladığı" belirtildi.

Haberde, İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklerin, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde faaliyet göstermeye ve Hamas hedeflerine saldırmaya başladığı" ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun gelecekte bölgedeki güçlerini ilerletmesi ve kara operasyonunu genişletmesinin beklendiğine yer verildi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEKİ KARA İŞGALİNİ GENİŞLETMEYE DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor." dedi.

İsrail'in şehir alanlarında ilerleyen "kara birliklerine destek olmak için yoğun biçimde hava desteğinin kullanıldığını" aktaran Hagari, Gazze Şeridi'nde hala daha 137 esirin bulunduğunu ifade ederek "esirlerin sürekli akıllarında olduğunu, sürekli buna yönelik istihbarat ve harekat değerlendirmeleri yaptıklarını, güç uygularken esirlerin hayatını riske atmamak için sürekli istihbarat topladıklarını" savundu.

Hagari ayrıca İsrail ordusunun kuzeyde Hizbullah'a kara ve hava saldırılarının sürdüğünü, bugün Lübnan topraklarından atılan bir roketin bölgedeki Beit Hilel beldesinde bir askeri araca isabet ettiğini ve yaralılar olduğunu aktardı.

GENERALLERDEN MESAJLAR, SAHADA SALDIRILAR



İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara işgalinde güneyde ilerlemeye çalışırken zırhlı ve tank birlikleri şehir merkezinde yerleşimin yoğun olduğu Han Yunus kentinin doğusuna aydınlatma fişekleri attı, burayı bombardımana tuttu.

Gazze'deki AA muhabiri, İsrail ordusunun tank ve zırhlı birliklerinin Han Yunus'un doğusuna konuşlandığını, bölgenin karadan ve havadan bombardıman altında olduğunu aktardı.

Bölgede İsrail ordusuna ait çok sayıda gözlem ve saldırı insansız hava araçları (İHA) uçuyor. İsrail tankları ve zırhlı araçlarının önce ilerlediği daha sonra çekildiği bölgelerden "şiddetli çatışma sesleri" geliyor.

Han Yunus'ta çatışmaların şiddetlendiği bölgelerden onlarca aile, bombardıman altında Han Yunus'un merkezindeki bölgelere göç etmeye çalışıyor.

Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Deyr el-Belah bölgesi de yoğun tank ve topçu atışı altında bulunuyor.

İsrail ordusu bölgeye çok sayıda aydınlatma fişeği attı.

BM: HAN YUNUS'UN DOĞUSUNDAKİ HALK BÖLGEDEN AYRILMADI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Şerit'teki şehir merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip bölge olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son bölge raporunda, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki halka "güneye göç etmesi" için 1 Aralık'ta havadan uyarı ilanları attığını ancak cumartesi akşamına kadar büyük oranda bir sivil nüfus göçü gözlemlenmediğini ekledi.

OCHA, uluslararası insancıl hukuka göre savaşan tarafların "sivillerin güvenli tahliyesinden sorumlu" olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), merkez, Han Yunus ve Mısır sınırı yakınındaki Refah'ta yaklaşık 958 bin Filistinlinin 99 ayrı merkeze sığındığını paylaştı. UNRWA, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan Filistinli sayısını 1,8 milyon olarak açıkladı.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 11 SİVİL ÖLDÜ



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Beyna Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Filistinli "El-Hems" ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberde ayrıca çok sayıda kişiye henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLER, BATI ŞERİA'DA 2 ÇOCUĞU YARALADI



Filistin ajansı WAFA'nın haberine göre, Yahudi yerleşimciler, Ramallah'a bağlı Deyr Kıddis köyündeki El-Muhellel bölgesine baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin gerçek mermi kullandığı saldırıda 12 ve 14 yaşlarında 2 çocuktan biri ayağından diğeri ise bacağından yaralandı.

Batı Ramallah Acil Servis Merkezi Sorumlusu Raid el-Hatib, yaralanan çocukların Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırıldığı bilgisini verdi.

Hatib, kurşunların çocukların ayak ve bacaklarında büyük yaralar açtığını durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin hazırladığı aylık raporda, yerleşimcilerin, ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine dönük 220 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Raporda, Ramallah ve El-Halil'de yaşayan 35 bedevi ailenin tehcir edildiği, Eriha'nın doğusundaki bedevi toplulukların da bölgeyi terk etmeleri için tehdit edildiği dile getirildi.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 254'e ulaştı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE 2 AMBULANSA ATEŞ AÇARAK 3 KİŞİYİ YARALADI



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki El-Faluce bölgesinde 2 ambulansa ateş açtı.

Saldırıda Filistin Kızılayı ekibinden 2 ilkyardım görevlisi ile bir yaralı vuruldu.

İSRAİL'İN GAZZE'DE ÜRDÜNLÜ AİLEYE AİT EVİ BOMBALAMASI SONUCU BİR KİŞİ ÖLDÜ



Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki bir vatandaşımızın ailesiyle kaldığı ev, işgalci İsrail güçlerinin saldırısına maruz kaldı." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu saldırıda Ürdün vatandaşı bir kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, konunun takipçisi olunduğu aktarıldı.

Yaralı vatandaşın Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE'DE HASTANE GİRİŞİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI



Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 bini aşkın Filistinlinin sığınma alanı olarak kullandığı Kemal Advan Hastanesi yerleşkesinin giriş kapısına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in hastane girişine gerçekleştirdiği saldırı sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerden en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, saldırının ayrıca hastanede tedavi gören hastalar ile yerinden edilenler arasında büyük bir paniğe yol açtığı vurgulandı.

İsrail'in bölgeye yönelik yoğun saldırıları nedeniyle cenazelerin toprağa verilemediğine işaret edilen haberde, Kemal Advan Hastanesi'nde 35'ten fazla cenazenin biriktiğine dikkat çekildi.

HAMAS: İNGİLTERE, GAZZE ÜZERİNDE GÖZETLEME UÇUŞU YAPMASI HALİNDE İSRAİL'İN SUÇLARINA ORTAK OLACAKTIR



Hamas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını açıklayan İngiltere yönetimini kınadı.

Açıklamada, "Hamas, İngiltere'nin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen soykırıma katılma niyetini kınıyor." ifadesine yer verildi.

Hamas açıklamasında, "İngiltere ordusunun, Gazze Şeridi üzerinde istihbarat uçuşları yapması durumunda Siyonist işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve katliamlara ortak olacağı" uyarısında bulundu.

Açıklamada, "İngiltere yeni bir hata yaparak dünyaya utanç verici sömürgeci mazisini hatırlatmak yerine, geçmişte halkımıza karşı sergilediği kötü tutumunu düzeltmeli, yüzyılın günahı sayılan Balfour Deklarasyonu'nu (1967) affettirmelidir." ifadesine yer verildi.

Hamas, İngiltere'ye "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma doğrudan katılımı anlamına gelen siyasi ve mali desteğini çekmesi ve ABD'ye bağımlı hareket edip savaşları körüklemek yerine, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması" çağrısı yaptı.

Açıklamada, İngiltere'nin Gazze Şeridi üzerinde "keşif uçuşları" düzenleme girişiminin, "İngiliz hükümetini sadece Filistin halkıyla değil, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını kabul etmeyen dünyanın tüm özgür halklarıyla karşı karşıya getirdiği" belirtildi.

İNGİLTERE'NİN, GAZZE ÜZERİNDE GÖZETLEME UÇUŞLARI YAPACAĞINI DUYURMASI



İngiltere Savunma Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada, "esirlerin kurtarılmasına destek olma gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için" Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurmuştu.

Açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında, "İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek." ifadelerine yer verilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında "insani ara" kapsamındaki esir takası mutabakatında Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.