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12 Ekim 2023 Perşembe 17:37:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 17:37:00

İsrail'in 'Gazze şiddeti' tırmanıyor: Bir aileden 7'si çocuk 9 kişi öldürüldü

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 7'si çocuk 9 Filistinliyi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 7'si çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin hava saldırısında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "El-Beşiti" ailesinin yaşadığı ev vuruldu.

Saldırıda Filistinli "El-Beşiti" ailesinden anne, baba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

Hava saldırısında "El-Beşiti" ailesinin yaşadığı ev tamamen yıkılırken çevredeki yapılarda da hasar oluştu.

İsrail güçlerinin söz konusu saldırıyı önceden hiçbir şekilde bir uyarı veya bilgilendirme yapmaksızın gerçekleştirdiği vurgulandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : Gazze saldırısı Filistinli çocuklar İsrail hava saldırısı
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