Türkiye'den o skandal fotoğraf karesine sert tepki!

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23 Kasım 2020 Pazartesi 09:38:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 09:38:00

İsrail'in BM temsilcisinin FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğrafına tepki yağdı

Kaynak: DHA

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FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in BM temsilcisine tepki yağdı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Yazıklar olsun” dedi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, İsrail’in Birleşmiş Milletler elçisi Gilad Erdan’ın Fettulahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari Enes Kanter’le biraraya gelip çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamasına sert tepki gösterdi. Büyükelçi Kılıç “İsrail halkı, (FETÖ elebaşı Gülen'in) sözcüsüne gösterdiğiniz sıcak karşılama ve desteği göz önünde bulundurarak, efendisinin (Gülen) Yahudiler hakkındaki hastalıklı görüşlerini de paylaştığınız sonucuna varmalı mı? 'Antisemitizme karşı' ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun” dedi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, İsrail BM elçisi Gilad Erdan’ın FETÖ mensubu firari Enes Kanter ile görüşerek fotoğraf çektirip paylaşmasını sert bir dille eleştirdi. Büyükelçi Kılıç, FETÖ elebaşı Gülen’in İsrail ve Yahudilik karşıtı görüşlerini her fırsatta dile getirdiğine dikkat çekerek “Antisemitizme karşı ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun” dedi.

TÜRKİYE'NİN BM TEMSİLCİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle işbirliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir" açıklamasını yaptı.

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