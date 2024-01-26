İsrail'e soykırım davası... "Adalet Divanından olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum"

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26 Ocak 2024 Cuma 14:21:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 14:21:00

İsrail'e soykırım davası... Başkan Erdoğan: Adalet Divanından olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "İhtiyati tedbir kararı" bugün açıklanacak İsrail'e soykırım davasına ilişkin, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(F-16 alımı) Oradan (ABD) gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararı Adalet Divan'ında "ihtiyati tedbir kararı" bugün açıklanacak İsrail'e soykırım davasına ilişkin, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin, "Eskişehir'i, İzmir'i önemsiyoruz. Burada yapacağımız toplantılarla da Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un projelerine ilişkin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan isveç nato f16
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