İsrail'e soykırım davası... "Adalet Divanından olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum"

İsrail'e soykırım davası... Başkan Erdoğan: Adalet Divanından olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, "İhtiyati tedbir kararı" bugün açıklanacak İsrail'e soykırım davasına ilişkin, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(F-16 alımı) Oradan (ABD) gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır." dedi.
#CANLI Başkan @RTErdogan: Biden temsilciler meclisine F-16 talimatı verdi. Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte. Blinken ile süreci devam ettiriyor https://t.co/UNdUHClq1M pic.twitter.com/L4ziVQZy2Q— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 26, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararı Adalet Divan'ında "ihtiyati tedbir kararı" bugün açıklanacak İsrail'e soykırım davasına ilişkin, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
#CANLI Başkan @RTErdogan: Lahey'den soykırım kararı çıkacağını bekliyoruz https://t.co/sv3TuZUdA3 pic.twitter.com/rsm7rYf6Ph— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 26, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin, "Eskişehir'i, İzmir'i önemsiyoruz. Burada yapacağımız toplantılarla da Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
#CANLI Başkan @RTErdogan: Lahey'den soykırım kararı çıkacağını bekliyoruz https://t.co/sv3TuZUdA3 pic.twitter.com/rsm7rYf6Ph— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 26, 2024
İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un projelerine ilişkin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız." dedi.
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