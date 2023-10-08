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İsrail'den Mısır'daki vatandaşlarına 'derhal ayrılın' çağrısı
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08 Ekim 2023 Pazar 22:08:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 22:08:00

İsrail'den Mısır'daki vatandaşlarına 'derhal ayrılın' çağrısı

Kaynak: AA

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen saldırının ardından ülkedeki vatandaşlarına 'derhal ülkeden ayrılın' çağrısında bulundu.

İsrail, Mısır'daki vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sina başta olmak üzere Mısır'daki İsraillilere ikamet sürelerini kısaltmaları ve en kısa sürede ülkeyi terk etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsraillilere yönelik saldırılar düzenlenmesi konusunda endişelerin olduğu ifade edilen açıklamada, İsraillilere, planlanan seferlerini yeniden gözden geçirmelerini, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere seyahat uyarısı yapılan ülkelere gitmemeleri istendi.

Mısır'ın İskenderiye kentinde polisin açtığı ateş sonucu İsrailli 2 turist ile bir Mısırlının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler : İSRAİL MISIR FİLİSTİN
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