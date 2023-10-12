İsrail'den insanlık dışı talimat: Yaralanan Filistinliler tedavi edilmeyecek

İsrail-Hamas çatışması 6. gününde de şiddetlenerek devam ediyor. İsrail-Hamas çatışması 6. gününde de şiddetlenerek devam ediyor. İsrail abluka altına aldığı Gazze'ye kara harekatına hazırlanıyor. Çok sayıda sivil can kayıpları yaşanıyor. İşte Gazze şeridinde dakika dakika son gelişmeler...

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası bombardımana devam ediyor. İsrail yeni açıklama yaparak, "Ya İsrail'in yanında yer alırsınız ya da teröristler ile bir olursunuz." dedi. Siviller bombaların hedefi. Çok sayıda ölü ve yaralı var..

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

15:04 Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze'de yardım çağrılarına cevabın gecikmesi durumunda, bölgenin "toplu mezarlığa" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

14:46 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik obüs saldırılarını artırarak sürdürüyor

14:38: Suriye Devlet Televizyonu'ndan aktarılan bilgiye göre İsrail, Şam ve Halep havalimanlarını füzeyle vurdu.

13:59 Diplomatik Kaynaklar göre, İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

13:27 BM Filistin Özel Raportörü, "Abluka altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmak, savaş suçudur ve eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur." dedi.

13:03 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurdu.

12:27 BM: Çatışmalar nedeniyle 338 bin 934 Filistinli yerinden edildi

12:07 İsrail ordusu: 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini verdik

11:41 Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de insani durum çok endişe verici ve tehlikeli şekilde kötüleşiyor, sağlık sektörü çöküşün eşiğinde

11:09 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in bombaladığı Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "Temel malzemeler en zor durumdakilere ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

11:01 AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "En zor durumdakilere temel malzemeler ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı

10:35 ABD Başkanı Biden ve Yardımcısı Harris'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptıkları görüşmede İsrail'e verdikleri desteğin süreceğini ifade ettikleri bildirildi

10:00 Çatışmaların 6. gününde Ürdün, Gazze'ye ilk yardım uçağını gönderdi.

09:28 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi

09:19 İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı

09:13 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile BAE'li mevkidaşı Al Nahyan, Filistin'deki durumu görüştü

09:10 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Gazze'yi görüştü

09:01 İsrail güçleri, Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

09:00 İsrail ordusu: Kara harekatı içi henüz karar verilmedi

08:35 İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırıya geçtiği 7 Ekim sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 220 olduğunu açıkladı.

07:51 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, büyük bir İsrail askeri gücü, Cenin kentine birçok noktadan giriş yaptı. İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi. İki grup arasında yaşanan gerginlik daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

07:11 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

05:07 İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

04:30 Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.

BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

UNOCHA Gazze Sorumlusu Hamade el-Beyari, ofisin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu aşamada birinci dereceden yapılması gereken, ateşkes ya da insani ateşkes. Böylece, yardım çalışanları, durumları değerlendirme imkanı bulabilir. Biz, şu ana dek sahada, durumları değerlendirecek güvenli bir ortam bulamadık" ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'nde durumun gerçekten tehlikeli olduğu belli, zorlayıcı şartlar hiç olmadığı kadar ağır olabilir" diyen Beyari, bu şartlarda insani yardımların sunulmasının da tehlikelerle çevrili olduğuna işaret etti.

FİLİSTİNLİLER TEDAVİ EDİLMEYECEK!

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.

İSRAİL ORDUSU CENİN'E BASKIN DÜZENLEDİ

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, büyük bir İsrail askeri gücü, Cenin kentine birçok noktadan giriş yaptı.

İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi

İki grup arasında yaşanan gerginlik daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, işgal güçleri, kentten ayrılmadan önce Hamas Hareketi liderlerinden Halid el-Hac'ı gözaltına aldı.

İSRAİL ORDUSUNDA 7 EKİM'DEN BU YANA ÖLEN ASKER SAYISI 220'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırıya geçtiği 7 Ekim sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 220 olduğunu açıkladı.

İSRAİL, GAZZE'YE ATILAN ROKET SAYISINI AÇIKLAMAYI REDDETTİ