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18 Ekim 2023 Çarşamba 21:48:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 21:48:00

İsrail'deki Türk gazetecilere ücretsiz iletişim desteği

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İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı sunuldu.

İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, ücretsiz iletişim imkanı tanındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, söz konusu bölgedeki çatışmayı dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, internet ve iletişim konusunda yaşanan kesintileri, internet kullanımı ve ücret konusunda yaşadıkları sıkıntıları sosyal medya üzerinden paylaşmaları üzerine Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin talimat verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, kullandıkları cep telefonları için ücretsiz iletişim kullanım desteği sağlandı.

Etiketler : israil türk gazeteciler iletişim desteği gazze
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