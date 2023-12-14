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14 Aralık 2023 Perşembe 11:25:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 11:25:00

İsrail'de çatlak derinleşiyor... Mossad'ın teklifi geri çevrildi

Kaynak: AA

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Rehine takasının tekrar başlamasına ilişkin yürütülen faaliyetler işgalci İsrail'de derin bir krize sebep oldu. İddiaya göre, Mossad Başkanı David Barnea'nın teklifi, İsrail'deki savaş kabinesi tarafından geri çevrildi. Rehine aileleri ise tepkisini dile getirip, acil açıklama talep etti. İşte detaylar...

İsrail medyası, savaş kabinesinin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaştı.

Kanal 13 televizyonunun haberinde, savaş kabinesinin, yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin görüşmelere dair yürütülen çabalar konusunda iç anlaşmazlıklar yaşadığı belirtildi.

Haberde, savaş kabinesinin, Mossad Şefi David Barnea'nın, müzakereleri ilerletmek üzere Katar'a gönderilmesine, yakın zamanda karşı çıktığı kaydedildi.

Savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, konuyla ilgili İsrail'in girişimde bulunmasından yana olduğu belirtilen haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ise İsrail'in askeri baskı sonrasında, Hamas'tan başka bir anlaşmayla ilgilendiğine dair sinyal beklemesi gerektiğine inandığı ifade edildi.

Habere göre, ismi açıklanmayan bir diplomat ise Mossad şefinin şu an için Katar'a gitmediğini ve konuya ilişkin önerilerin beklendiğini söyledi.

İsrailli rehinelerinin aileleri yazılı bir açıklama yaparak, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan "acil açıklama" talep etti. Aileler, Barnea'nın seyahatinin iptal edilmesinin şoke edici olduğunu belirtilerek, karara ilişkin tepkilerini gösterdi. İsrail, Gazze'de 116'sı hayatta olmak üzere 135 rehinenin olduğunu düşünüyor.

Etiketler : israil mossad gazze
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