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13 Aralık 2023 Çarşamba 11:46:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 11:46:00

"İsrail yardakçılarının hesabı sorulacak"

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "BM Genel Kurulunda 150 ülke bir tarafta, 10 ülke başka tarafta. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "BM Genel Kurulunda 150 ülke bir tarafta, 10 ülke başka tarafta. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır"

Etiketler : tbmm numan kurtulmuş israil
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