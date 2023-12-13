13 Aralık 2023 Çarşamba 11:46:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 11:46:00
"İsrail yardakçılarının hesabı sorulacak"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "BM Genel Kurulunda 150 ülke bir tarafta, 10 ülke başka tarafta. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "BM Genel Kurulunda 150 ülke bir tarafta, 10 ülke başka tarafta. Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır"
- "İsrail yardakçılarının hesabı sorulacak"
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