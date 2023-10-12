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12 Ekim 2023 Perşembe 13:58:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 13:58:00

İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

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Diplomatik Kaynaklar: 'İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti'

Diplomatik Kaynaklar: 'İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti'

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

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