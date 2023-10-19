İsrail, Büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı.
19 Ekim 2023 Perşembe 18:49:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 18:49:00
İsrail Türkiye'deki diplomatlarını geri çekiyor
İsrail, Büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı.
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