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İsrail Türkiye'deki diplomatlarını geri çekiyor
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19 Ekim 2023 Perşembe 18:49:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 18:49:00

İsrail Türkiye'deki diplomatlarını geri çekiyor

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İsrail, Büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı.

İsrail, Büyükelçi dahil tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı.

Etiketler : İSRAİL TÜRKİYE DİPLOMAT
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