VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki
Kastamonu'da tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
Batman'da kaza: 1 yaralı
AB ortak gaz alımı için ihaleye çıktı
Bahçeli: 14 Mayıs tarihi bir fırsat olacaktır
İsrail, Tel Aviv'de sirenler çaldı
10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:53:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:53:00

İsrail, Tel Aviv'de sirenler çaldı

ABONE OL

Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte sirenler çaldı.

Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte siren sesleri yükseldi.

IHA'da yer verilen habere göre, İslami Cihad Hareketi'nde görevli üst düzey 3 komutanın İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Gazze'de tansiyon düşmüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 40 noktada bulunan İslami Cihad Hareketi mevzilerine füze ve havan fırlattığını bildirdi. Gazze'ye yönelik saldırıların ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte sirenler çaldı.

İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde bulunan Barzilai Hastanesi yetkilileri, saldırılarda yaralanan 2 kişinin ve şok geçiren 3 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

Etiketler : tel aviv siren saldırı
Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı

Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!
Aşk yok

Aşk yok
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Sefo'dan tekli heyecanı

Sefo'dan tekli heyecanı
Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX