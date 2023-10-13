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13 Ekim 2023 Cuma 04:25:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 04:25:00

İsrail, Sderot'un yarısından fazlasını tahliye etti

Kaynak: AA

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İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60'ını tahliye etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Sderot yerleşim birimindeki sakinlerin ülkenin merkezindeki otellere tahliyesi devam ediyor.

Sderot'ta şu anda yerleşimci nüfusun yüzde 40'ı olan yaklaşık 13 bin kişi kaldı.

Gazze Şeridi'nden onlarca roketin düştüğü Sderot, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı unsurların 7 Ekim'deki sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot'un Belediye Başkanı Alon Davidi 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine çatışmalar nedeniyle şehrin tüm sakinlerini organize bir şekilde tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : Sderot Gazze sınırı yahudi yerleşimi
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