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09 Ekim 2023 Pazartesi 21:37:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 21:37:00

İsrail Savunma Bakanı'ndan "bu istikbalimiz için bir savaş" açıklaması

Kaynak: AA

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıya ilişkin, "Bu istikbalimiz için bir savaş. Düşmana ağır bir bedel ödetmek, bu coğrafyadaki sürekliliğimiz için hassas bir gereklilik" dedi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Savunma Bakanlığında Hava Kuvvetleri ve diğer üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi alah Gallant, "Bu istikbalimiz için bir savaş. Düşmana ağır bir bedel ödetmek bu coğrafyadaki sürekliliğimiz için hassas bir gereklilik" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 900'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : GAZZE FİLİSTİN İSRAİL SAVUNMA BAKANI
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