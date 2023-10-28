İsrail saldırıların 22'nci gününde Gazze yoğun bombardıman altında

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu.

İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri havadan hedef aldı.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.

Öte yandan, Filistinli Gazeteciler Sendikası, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, internet ve telefon hizmetinin kesildiği Gazze'de gazetecilere dönük "katliam" yapabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in şu ana kadar 20'yi aşkın gazeteciyi, ailelerinden de onlarca kişiyi öldürdüğüne ve onlarca basın kurumunu hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bunun, gazetecilerin, işlenen suçları dünyaya duyurmasına engel olmak için resmi bir kararla ve sistematik bir politika çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm uluslararası kuruluşlara, "gerçeklerin tanıklarını" kaybetmeden önce harekete geçme, "cellatla kurbanı bir tutma ve çifte standart" konusunda ise "dur" deme çağrısı yapıldı.