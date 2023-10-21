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21 Ekim 2023 Cumartesi 18:14:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 18:14:00

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini vurdu

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, sınır bölgesindeki saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı noktaların vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, sınır bölgesindeki silahlı grupların saldırılarına karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı noktaların vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünün açıklamasında, Lübnan topraklarından sınırdaki İsrail'in Baram beldesine tanksavar füzesi ateşlendiği askerlerin bu noktaya karşılık verdiği belirtildi.

Lübnan topraklarından İsrail'in Har Dov bölgesine atış yapıldığının tespit edilmesi üzerine bu noktanın hava kuvvetleri tarafından vurulduğu aktarıldı.

Lübnan topraklarındaki silahlı grupların İsrail'in kuzeyindeki Margaliot yakınlarına tanksavar füzesi attığı noktanın da İsrail ordusuna bağlı hava aracıyla hedef alındığı paylaşıldı.

Ayrıca İsrail beldesi Hanita'ya bir dizi tanksavar füzesi atılması üzerine İsrail askerlerinin bu noktalara ateş açarak karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, aynı şekilde Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait bir gözlem noktasını tank ateşiyle vurduğunu açıklayarak saldırıya ilişkin bir video yayımladı. Ordunun bölgedeki Hizbullah'a ait noktaları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, Lübnan topraklarındaki Mercayun ilçesine bağlı Blida beldesinin İsrail topçu birliklerince vurulduğunu bildirmişti.

Bölgedeki AA muhabiri de İsrail tarafından Kefr Şuba bölgesi çevresiyle Halta ve Gurayba köyleri civarına füze fırlatıldığını kaydetmişti.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında sınırda 8 Ekim'den bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü. Lübnan'da 1'i gazeteci toplamda 3 sivil, İsrail'de 1 sivil öldü.

Etiketler : İSRAİL LÜBNAN ÇATIŞMA
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