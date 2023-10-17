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17 Ekim 2023 Salı 18:10:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 18:10:00

İsrail ordusu Gazze'de sivilleri bombalıyor... Can kaybı 3 bine yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500'e yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3 bine ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de ölen kişi sayısının 3 bine, yaralanan kişi sayısının ise 12 bin 500'e yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'da 8 Ekim'de İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınır üzerinde başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihat Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri 1 İsrailli sivil hayatını kaybetti.

Etiketler : gazze saldırıları ölü sayısı yaralı sayısı
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