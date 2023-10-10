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10 Ekim 2023 Salı 10:11:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 10:11:00

İsrail limanlarına uğrayacak Türk gemilerinin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

Kaynak: TRT Haber

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ve Filistin'de son zamanda yaşanan savaşa ve güncel gelişmelere dikkat çekildi.

Bu gelişmeler dikkate alınarak, Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri, bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla İsrail ve Filistin limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı.

Güvenlik seviyesi 1, normal; gemiler ve liman tesislerinin normal faaliyetlerini yürüttüğü güvenlik seviyesi. Güvenlik seviyesi 2, arttırılmış; artan bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, uygulanan seviye. Güvenlik seviyesi 3, olağanüstü; olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin olduğu zaman süresince uygulanan seviye.
Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı denizcilik genel müdürlüğü israil gemi güvenlik
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