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19 Ekim 2023 Perşembe 14:05:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 14:05:00

İsrail kökenli Fransız yazardan kan donduran sözler!

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İsrail'in açık açık soykırıma giriştiği Gazze'ye bombalar yağarken İsrail asıllı yazar David Antonelli, katıldığı bir televizyon programında resmen kin kustu.

İsrail asıllı yazar David Antonelli, katıldığı bir televizyon programında kan donduran ifadeler kullandı.

Antonelli, İsrail'in acımasız olması gerektiğini söyledi. Gazze'deki 2 milyon kişinin kendisi için önemli olmadığını, asıl önemli olanın ise 1300 İsraillinin intikamını almak olduğunu belirtti.

"BÖLGEYİ ELE GEÇİRMELİYİZ"

I24News TV'ye konuşan David Antonelli, İsrail'in Gazze'ye dönerek Hamas'ı ortadan kaldırması ve bölgeyi yeniden ele geçirmesi gerektiğini iddia etti.

"2 MİLYON GAZZELİ HİÇ UMURUMDA DEĞİL"

Kontrolsüzce katliamı destekleyen yazar "Netanyahu bugün tek bir şeyi düşünmeli, bu korkunç suçların kurbanlarının intikamını almak ve İsrail'in şerefini yükseltmek, bunu yapamıyorsa istifa etmeli.

İsrail'in bu ailelerin onurunun intikamını almak için mümkün olan en acımasız şekilde karşılık verme görevi var. Açıkçası 2 milyon Gazzeli hiç umurumda değil. Benim için asıl önemli olan bin 300 İsraillinin intikamıdır." dedi.

Etiketler : İsrail Soykırımı Bombalar David Antonelli
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