VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Putin ve Biden görüşecek mi?
Sahibinden ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
Yeni kredi paketi devreye giriyor!
Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor!
İsrail ile ilişkilerde yeni dönem
İran istihbaratının planını MİT bozdu!
"Demirtaş ve Kavala boşuna hapiste"
İHA'da dışa bağımlılık sona erdi
Karşılıksız olarak 15.000 TL
Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler
Omicron'dan daha tehlikeli
Meteoroloji tarih vererek uyardı!
Putin ile Biden'dan Ukrayna zirvesi
EYT'lilere Müjde!
Anneliği çok abartıyorum
Anlamsız tepki
Kavuştular
Burak Kut idolüm
Gençler şarkıcı olduğumu bilmiyor
Karadağ'dan ev bakıyor
Kendi yöntemlerimle paramı aldım
Ufak dokunuşlar kadını güzelleştirir
2 milyon liraya güzellik elçisi
21 Şubat 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 12:30:00

İsrail ile ilişkilerde yeni dönem: Gözler Erdoğan-Herzog görüşmesinde

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye ve İsrail ilişkilerde normalleşme sürecini başlattı. Yeni dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması da hedefleniyor.

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor. İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonrası gözler liderlerin buluşmasında. Yeni dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması da hedefleniyor.

Karşılıklı diyalog sonrası ilk olarak Türkiye'den bir heyet İsrail'e gitti, temaslarda bulundu.

Şimdi gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yapacağı görüşmede.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'de olacak.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde, gelişmelerden en az etkilenen alan ticaret oldu.

İsrail ile ikili ticarette 2021'de rekor kırıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 8,1 milyar dolara yükseldi.

'GÜMRÜK VERGİLERİNİN KALDIRILMASIYLA DIŞ TİCARET HACMİ CİDDİ ORANDA ARTTI'

ORSAM Araştırmacısı Dr. Seher Bulut, "İlişkilerin en problemsiz alanının ekonomi olduğunu söylemek mümkün. Tabi bu alanın dayandığı en büyük faktörlerden bir tanesi iki ülke arasında 1996 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması. Anlaşma sonrasında iki ülke arasında sanayi ürünlerinde gümrük vergilerin kaldırılması nedeniyle ciddi bir dış ticaret hacminin arttığını görmek mümkün" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretinde, enerji ve ticaret alanında iş birliğinin arttırılmasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE ENERJİ VE TİCARET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ KONULARI ELE ALINACAK

Bulut, ilişkilerin iyi gitmesinin istikrarlı olmasına bağlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İlerleyen süreçte İsrail gazının Avrupa'ya ulaştırılması cidden önemli bir proje ve bu projenin sadece iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler iyi gitmesine değil aynı zamanda siyasi ilişkilerin de istikralı bir şekilde gitmeye ihtiyacı var."

Yeni dönemde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi hedefleniyor.

Etiketler : Türkiye-İsrail ilişkileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog
Kral olarak dönüyor

Kral olarak dönüyor
Aşk dönüşüm değil gelişim

Aşk dönüşüm değil gelişim
Anadolu'dan İstanbul'a

Anadolu'dan İstanbul'a
Sinan karaya vurdu

Sinan karaya vurdu
Manço şarkısına Erdem yorumu

Manço şarkısına Erdem yorumu
Baba olmanın avantajını yaşadı

Baba olmanın avantajını yaşadı
Instagram'ı olan erkek istemem

Instagram'ı olan erkek istemem
En güzel yüz seçildi

En güzel yüz seçildi
Gol sevinci kadar güzel

Gol sevinci kadar güzel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER