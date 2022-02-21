İsrail ile ilişkilerde yeni dönem

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor. İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonrası gözler liderlerin buluşmasında. Yeni dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması da hedefleniyor.

Karşılıklı diyalog sonrası ilk olarak Türkiye'den bir heyet İsrail'e gitti, temaslarda bulundu.

Şimdi gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yapacağı görüşmede.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'de olacak.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde, gelişmelerden en az etkilenen alan ticaret oldu.

İsrail ile ikili ticarette 2021'de rekor kırıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 8,1 milyar dolara yükseldi.

'GÜMRÜK VERGİLERİNİN KALDIRILMASIYLA DIŞ TİCARET HACMİ CİDDİ ORANDA ARTTI'

ORSAM Araştırmacısı Dr. Seher Bulut, "İlişkilerin en problemsiz alanının ekonomi olduğunu söylemek mümkün. Tabi bu alanın dayandığı en büyük faktörlerden bir tanesi iki ülke arasında 1996 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması. Anlaşma sonrasında iki ülke arasında sanayi ürünlerinde gümrük vergilerin kaldırılması nedeniyle ciddi bir dış ticaret hacminin arttığını görmek mümkün" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretinde, enerji ve ticaret alanında iş birliğinin arttırılmasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE ENERJİ VE TİCARET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ KONULARI ELE ALINACAK

Bulut, ilişkilerin iyi gitmesinin istikrarlı olmasına bağlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İlerleyen süreçte İsrail gazının Avrupa'ya ulaştırılması cidden önemli bir proje ve bu projenin sadece iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler iyi gitmesine değil aynı zamanda siyasi ilişkilerin de istikralı bir şekilde gitmeye ihtiyacı var."