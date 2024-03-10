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İsrail hükümetine ilişkin Dışişleri'nden yeni açıklama: "Sorumlu sizsiniz"
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10 Mart 2024 Pazar 00:18:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 00:18:00

İsrail hükümetine ilişkin Dışişleri'nden yeni açıklama: "Sorumlu sizsiniz"

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail Hükümetidir." ifadeleri kullanıldı.

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