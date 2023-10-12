İsrail, Gazze'ye verilecek elektrik, su ve yakıt için şart koştu!

İsrail, Gazze'ye verilecek elektrik, su ve yakıt için şart koştu!

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına altıncı gününde de devam ediyor.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Gazze'deki AA muhabiri, İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

10:25 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1203'e ulaştı.

10:19 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e bugün gerçekleştireceği ziyaret için ABD'den ayrılmadan önce İsrail'e destek mesajını yineledi. Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden ve ABD halkı adına mesajımız açık ve net; ABD, İsrail'in arkasında. İsrail halkının arkasındayız. Bugün, yarın ve her zaman arkalarındayız." dedi.

10:15 ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede İsrail'e verdikleri desteğin süreceğini ifade ettikleri bildirildi.

10:15 ABD, vatandaşlarına, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkartarak, bu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

09:35 CNN: Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "(İsrail'de) Çocukların kafası kesildiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi

09:29 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi.

09:19 İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.

09:05 İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına aldı.

09:00 İsrail ordusu: Kara harekatı içi henüz karar verilmedi.

08:50 İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

08:35 İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırıya geçtiği 7 Ekim sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 220 olduğunu açıkladı.

07:51 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, büyük bir İsrail askeri gücü, Cenin kentine birçok noktadan giriş yaptı. İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi. İki grup arasında yaşanan gerginlik daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

05:07 İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

04:30 Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.

04:10 Brezilya'nın, İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını ülkeye getirmek için gönderdiği uçak, başkent Rio de Janerio'daki Galeão Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

03:26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

02:55 İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu.

02:39 Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

02:11 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeleri ve Gazze'de sükunet imkanlarını görüştü.

01:38 Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

01:25 ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışması ve insani yardım konusunu ele aldı.

01:13 Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yaptı.

01:06 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini belirtti.

00:32 İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Tel Aviv ve İsrail'in güneyinin yanı sıra Kudüs'te temaslarda bulunmak üzere bölgeye gitti.

00:17 Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi.

00:11 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda Filistin'deki durumu görüştü.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.