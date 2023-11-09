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09 Kasım 2023 Perşembe 10:34:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 10:34:00

İsrail Gazze'deki hastaneleri bombaladı... 18'i hizmet dışı kaldı

Kaynak: AA

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Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı; saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastane hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı; saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastane hizmet dışı kaldı.

Etiketler : gazze israil hastane
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