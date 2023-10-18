İsrail, bomba yağdırmaya devam ederken Filistin'de korkunç bir saldırı gerçekleşti. Katliama doymayan İsrail, Filistin'de bir hastaneyi vurdu. İsrail'in kanlı saldırısında aralarında çoğu bebek, kadın ve yaşlıların olduğu 500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER!

Katliam niteliğindeki saldırı sonrası hastane dehşete düşüren bir manzara ile karşı karşıya kaldı.

İSRAİLLİ SÖZCÜ KATLİAMI KABUL ETTİ

Öte yandan Benjamin Netanyahu'nun Dijital Medya Sözcüsü Hananya Naftali, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak sivilleri öldürdüğünü kabul eden bir paylaşım yayınladı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Naftali, İsrail ordusunun bir "terörist üssünü" vurduklarını düşündüklerini bildirdi. Soykırımı açıkça kabul eden İsrailli sözcü daha sonra paylaşımını sildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ: NAFTALİ MANİPÜLASYONA GİRİŞTİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasının hemen ardından, "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyuran bir paylaşım yapmıştır.

ısa süre sonra paylaşımı silen Naftali'nin, "Hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini" iddia eden paylaşımlar yaparak dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı tespit edilmiştir." denildi.

Ayrıca; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı bir bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"İsrail resmi devlet hesabı, X platformunda Türkiye saati ile 22.42'de bir video paylaşarak el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanmasından Hamas'ı sorumlu tutmuştur.

Hastanenin vurulma saati yaklaşık 19.27 olmasına rağmen hesaptan paylaşılan videonun 19.59'da kayda geçtiği ve ciddi bir dezenformasyona imza atıldığı tespit edilmiştir.

Videonun yanlış dakikalara ait olduğunu fark eden İsrail hesabı, Türkiye saati ile 23.04'te videoyu paylaşımdan kaldırmıştır."