20 Aralık 2023 Çarşamba 20:17:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 20:17:00
İsrail Gazze'de katliama devam ediyor: Şehit sayısı 20 bini aştı
Gazze'deki hükümet: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı
Gazze'deki hükümet: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı
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