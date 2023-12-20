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20 Aralık 2023 Çarşamba 20:17:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 20:17:00

İsrail Gazze'de katliama devam ediyor: Şehit sayısı 20 bini aştı

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