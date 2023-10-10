İsrail, Gazze'de camileri hedef aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanlarda şu ana kadar 12 camiyi vurdu. Dün gece düzenlenen saldırılarda yıkılan Ahmed Yasin Cami'nin enkazı görüntülendi.

İsrail güçleri ile Hamas arasındaki çatışmalar 4'üncü gününe girerken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda vurduğu cami sayısı 12'ye yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı'na dün gece düzenlenen saldırılarda Ahmed Yasin Cami yıkıldı.

"EN AZINDAN KOMŞU EVLERİ UYARIN DA ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARALIM"

Cami yakınında yaşayan Salah Al-Hourani, hiçbir uyarı yapılmadan caminin bir anda hedef alındığını belirterek, saldırının ardından enkazlardan yaralıları kurtardıklarını aktardı. Al-Hourani, "Camileri bombalamak istiyorsanız en azından komşu evleri uyarın da çocukları dışarı çıkaralım" dedi.

Filistin Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı Müsteşarı Abdul Hadi El Ağa yaptığı açıklamada, İsrail bombardımanının tüm Filistin halkına yönelik bir saldırı olduğuna dikkat çekerek, saldırıların durdurulması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.