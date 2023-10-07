İsrail-Gazze gerilimi... "Tarafları itidalle hareket etmeye çağırıyoruz"

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07 Ekim 2023 Cumartesi 13:16:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 13:16:00

İsrail-Gazze gerilimi... Başkan Erdoğan: Tarafları itidalle hareket etmeye çağırıyoruz

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı operasyon ile ilgili konuştu.

Erdoğan, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

HAMAS'IN ASKERİ KANADI AKSA TUFANI SALDIRISINI DUYURMUŞTU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabaha karşı İsrail'e yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuşmuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." demişti.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtmişti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan israil gazze hamas itidal
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