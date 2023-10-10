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İsrail-Filistin gerilimi yükseliyor: Ölen İsraillilerin sayısı 1200'ü geçti
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10 Ekim 2023 Salı 23:51:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 23:51:00

İsrail-Filistin gerilimi yükseliyor: Ölen İsraillilerin sayısı 1200'ü geçti

Kaynak: AA

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İsrail basınına göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1200'ü geçti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'ü aştığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının güncel verilere göre 1200'den fazla olduğu ifade edildi.

Haberde, saldırılar sırasında Hamas'ın esir aldığı İsraillilerin sayısının da 200'den fazla olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : saldırı ölümleri Gazze saldırıları İsrail basını
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