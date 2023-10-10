İsrail-Filistin çatışması... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:
Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır
(İsrail-Filistin) Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz
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