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İsrail devlet televizyonu: Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 100 asker gözünden yaralandı
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07 Aralık 2023 Perşembe 03:09:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 03:09:00

İsrail devlet televizyonu: Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 100 asker gözünden yaralandı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği çatışmalarda ordu mensubu 100 askerin gözünden yaralandığı, bunların bir kısmının görme yetisini kaybettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda gözünden yara alan İsrail askerleri hakkında bilgi verildi.

Ordu mensubu onlarca askerin gözünden ağır yaralandığı kaydedilen haberde, yaklaşık 100 askerin koruyucu gözlük kullanmadığı için isabet eden mermi veya şarapnelden gözünden yara aldığı aktarıldı.

Gözünden yaralanan askerlerin yüzde 10 ila 15'inin bir veya iki gözünün görme yetisini kaybettiği belirtilen haberde, sadece Birussebi'deki Soroka Hastanesinde son üç günde gözünden yaralanan 5 İsrail askerinin cerrahi operasyon geçirdiği ifade edildi.

Etiketler : Gazze çatışmaları İsrail ordusu göz yaralanmaları
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