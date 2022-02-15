İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

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15 Şubat 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 13:30:00

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili ilk gelişme bugün yaşandı.

HERZOG TÜRKİYE'YE GELİYOR

Edinilen son dakika bilgisine göre İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

İBRAHİM KALIN KUDÜS'E GİDİYOR

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmek için yarın Kudüs'e gidecek

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