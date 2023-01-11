11 Ocak 2023 Çarşamba 15:09:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 15:09:00
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti
Kaynak: TRT Haber
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'e davet etti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özcan Torunlar'ın güven mektubu sunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti.
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