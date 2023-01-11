VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi
ABD'de havacılık idaresinin bilgisayarlarındaki sorun nedeniyle yüzlerce uçuş aksadı
Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde şiddetli patlama
İki milletvekili için hazırlık komisyonu kuruldu!
Başkan Erdoğan: Anayasa değişikliğinde son sözü milli irade söyleyecek
"Bağlılık Hasan" filmi "Croire au Cinema" ödülüne aday gösterildi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti
RTÜK'ten HALK TV'ye "manipülasyon" cezası
TOKİ Başkanı Bulut: 2 Ocak'ta başlayan Ankara'daki kuralarda bugüne kadar 14 bin 854 hak sahibi beli...
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
Pasaport harcını 2022'de yatırarak 2023'e randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak
Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim
Bakan Nebati duyurdu: İşverene EYT desteği belli oldu
ABD, 2023 petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
Hayat pahalılığı krizi kısa vadede, iklim krizine karşı başarısızlık da uzun vadede en büyük küresel...
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de havalimanlarımızda 182,3 milyon yolcumuzu ağırladık
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
ABD Kongresinin Türkiye raporunda kritik 2023 güncellemesi
Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayeti bütün boyutlarıyla soruşturuluyor
TTB Başkanı Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Haddini aştı!
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifinde tarih belli oldu
Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
Cumhuriyet'in 100. yılında sporda önemli organizasyonlar Türkiye'de
11 Ocak 2023 Çarşamba 15:09:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 15:09:00

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'e davet etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özcan Torunlar'ın güven mektubu sunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : israil isaac herzog recep tayyip erdoğan davet
2023 aşk yılı olsun!

2023 aşk yılı olsun!
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
Tabletler yoktu hayaller vardı

Tabletler yoktu hayaller vardı
Siyah beyaz ilgi

Siyah beyaz ilgi
Başarı saygıyı getirdi

Başarı saygıyı getirdi
Sessiz Zehra

Sessiz Zehra
Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı

Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı
Antalya çıkarması

Antalya çıkarması
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX