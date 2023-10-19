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19 Ekim 2023 Perşembe 15:32:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 15:32:00

İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı

Kaynak: AA

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 14 sağlık merkezinin elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremediğini bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 14 sağlık merkezinin elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremediğini bildirdi.

Etiketler : sanıkhastaneler elektrikkesintisi hizmetdışı
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