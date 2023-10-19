19 Ekim 2023 Perşembe 15:32:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 15:32:00
İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı
Kaynak: AA
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 14 sağlık merkezinin elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremediğini bildirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 14 sağlık merkezinin elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremediğini bildirdi.
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