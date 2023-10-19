İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı

İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 14 sağlık merkezinin elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremediğini bildirdi.