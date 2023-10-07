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İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm gücümüzle saldıracağız
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07 Ekim 2023 Cumartesi 22:40:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 22:40:00

İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm gücümüzle saldıracağız

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

Etiketler : İSRAİL GAZZE SALDIRI
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