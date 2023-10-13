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13 Ekim 2023 Cuma 20:16:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 20:16:00

İsrail askerleri basın mensuplarını hedef aldı: 1 gazeteci hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti.

Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5'i yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, olay yerinden yaptığı canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu duyurdu. Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre saldırıda yaralanan 5 gazeteci hastaneye kaldırıldı.

İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.

LÜBNAN BAŞBAKANI: İSRAİL GAZETECİLERİ DİREKT HEDEF ALDI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Lübnan Başbakanlık Ofisi, Mikati'nin gazetecilere yönelik sınırdaki saldırıya ilişkin açıklamasını, X sosyal medya hesabından paylaştı.

Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları kapsamında gazetecileri direkt hedef aldığını ifade etti.

Gazetecilere saldırı ile İsrail'in "kara siciline yeni bir rezaleti eklediğini" kaydeden Mikati, saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda, 1 gazeteci ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler : İSRAİL LÜBNAN SALDIRI GAZETECİ CAN KAYBI
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