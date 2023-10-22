İsrail askerinden Netanyahu'ya tepki: Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Savunma Bakanlığı önünde toplanan İsrailliler ateşkes çağrısında bulundu ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi. Başbakan Netanyahu için istifa çağrısı yapıldı.

Binlerce İsrailli, Tel Aviv'de Savunma bakanlığı binası önünde toplandı; yaşananlardan sorumlu tuttukları Başbakan Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrailli göstericiler ateşkes çağrısında bulunarak rehinelerin serbest bırakılmasını istedi.

Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti, "Yakınlarımız Netanyahu'nun umurunda değil" yazılı pankartlar taşıdı

PROTESTOLAR ORDUYA SIÇRADI

İsrailli bir asker Netanyahu'ya isyan etti. Görüntülerde askerin " Bu saldırıların sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz. Savaş çığırtkanlığınız kaybetmemize neden oldu. " dediği görüldü.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmiş

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 21 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.