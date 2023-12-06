İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi.
06 Aralık 2023 Çarşamba 16:58:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 16:58:00
İsrail: ABD 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi
İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi.
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