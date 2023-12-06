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06 Aralık 2023 Çarşamba 16:58:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 16:58:00

İsrail: ABD 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi

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İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi.

İsrail: ABD, savaşın başından bu yana İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi.

Etiketler : İSRAİL ABD YARDIM
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