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20 Aralık 2020 Pazar 13:44:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 13:44:00

İsrafla mücadele ettiğini iddia etmişti! İBB'ye onlarca sıfır otomobil

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek Yenikapı Meydanı`nda sergiye çıkarıp ardından iade ettiği araçların ardından onlarca yeni araç alması dikkat çekti. İBB'ye ait Başakşehir'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin olması tepkilere neden oldu.

Başakşehir'de bulunan İBB'ye ait araziye 1 haftadır tırlar ile onlarca yeni otomobil taşındı. Sıfır olduğu belirlenen otomobillerin plakalarının takılmadığı, camlarında bulunan jelatinlerin dahi sökülmediği görüldü. Ne amaçla alındığı açıklanmayan onlarca aracın arazi üzerinde sıra sıra durması ise dikkat çekti.

İHA'da yer alan habere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında ihtiyaç fazlası diyerek hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı`nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı.

Araçların durumunu araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporu da açıklanmıştı.

Raporda göre AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanılmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL`ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 aracın 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı belirtilmişti.

Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken, bu ücretin Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı.

Etiketler : İBB ekrem imamoğlu otomobil araç kiralama
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