VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Et fiyatlarını etkileyecek karar!
'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama
Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları çatıştı
Yatırımcılarından Elon Musk'a dava
Koronavirüs için güzel haber! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Bir yemeğe 603 bin lira: Nasıl boğazından geçti?
"İstanbul mutabakatına bağlıyız"
İttifak fena karıştı!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Pandemi, yeni epilepsi vakalarını ortaya çıkarabilir
Yenidoğan sünnetinin avantajları çok!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -13 Nisan
Aşırı tuz tüketerek kendimizi zehirliyoruz
İftar ile sahur arasında 2 litre su içilmeli
Biden'dan New York'taki saldırıya dair açıklama
'Çağrı' filminin özel gösterimi yapıldı
Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı
Bakan Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü
Pentagon: Kimyasal silah iddialarını inceliyoruz
Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu
Rusya yanlısı olmakla eleştirilen ana muhalefet liderine gözaltı
Türkiye'de 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
Johnson ve Biden Ukrayna'ya yardımı görüştü
Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi
13 Nisan 2022 Çarşamba 09:11:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 09:11:00

"İsrafı bitireceğim" dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL

Kaynak: Sabah

ABONE OL

"İstanbul'da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" diyerek belediye başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun, yemek davetlerini restoran ya da tarihi kasırlarda değil Çırağan Palace Kempinski Otel'de verdiği ortaya çıktı.

İBB'nin kendine ait onca lüks tesisi varken, İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün, 29 Kasım 2021'de Çırağan Palace Kempinski Otel'de yenilen yemeğe 603 bin 316 TL ödediği belirlendi. Faturada, yemekle ilgili bilgi kısmında, "Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi akşam yemeği bedeli" olduğu ifade ediliyor.

YÜZDE 254 ARTTI

İBB Denetim Komisyonu Başkanvekili Muhammed Kaynar, "Temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinden tasarruf anlayışıyla bağdaşmayan harcamalar yapılmıştır. İBB Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri, 2020'ye kıyasla 2021'de yüzde 254 oranında artmıştır" dedi.

NASIL BOĞAZINDAN GEÇTİ

Vatandaşlar ve siyasiler de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temsili karşılamayı İBB'ye ait lüks tesisler yerine Çırağan Palace Kempinski'de yapmasını eleştirdi.

İşte o tepkiler:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta: İBB'ye ait onlarca yemek yeme yeri varken 603 bin 316 lira 80 kuruşluk yemek hizmeti nasıl alındı?

Kaan Arslan: Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki ulaşım zamları konusunda artan maliyetleri sebep göstererek UKOME'yi tehdit etmişti. Aynı İmamoğlu'nun davetiyle Çırağan Sarayı'nda düzenlenen akşam yemeği için 603 bin TL ödeme yapıldı.

Zeki Bahçe: 603 bin TL'ye bir akşam yemeği yiyen zat, fakir fukaranın hakkı nasıl boğazından geçti.

Begüm Ece Pazarcı: Savcı Sayan'ın 700 Ağrılı gence verdiği, maliyeti 21 bin TL olan iftar yemeğini diline dolayanlar buna ne diyeceksiniz?

BALIĞIN FATURASI 48 BİN TL

Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak 2022 tarihinde milyonlarca İstanbullunun karla mücadele ettiği ve yolların kapandığı en kritik saatlerde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la Sarıyer'de lüks bir restoranda 3 saat balık ziyafeti çektiği ortaya çıkmış, İBB'nin söz konusu yemeğe 48 bin TL ödediği basına yansımıştı.

Etiketler : İBB İBB Temsil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Palace Kempinski
İmkansız Saadet

İmkansız Saadet
Aslı aileye girdi

Aslı aileye girdi
Birbirlerini sildiler

Birbirlerini sildiler
PolisiYe dönüş

PolisiYe dönüş
Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak

Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak
Utangaç Ayça

Utangaç Ayça
Tutkun'a veda ediyor

Tutkun'a veda ediyor
TikTok'tan konser hazırlığı

TikTok'tan konser hazırlığı
Hayat tamircisi kaplumbağayı kurtardı

Hayat tamircisi kaplumbağayı kurtardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER